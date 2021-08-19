Названы самые впечатляющие пещеры России

Федеральное агентство по туризму Russia Travel составило список самых известных, живописных и впечатляющих пещер в России. Такой рейтинг из семи природных достопримечательностей появился на сайте организации.

Первым в списке идет крымский «пещерный город» Эски-Кермен. Авторы статьи посоветовали подниматься в «живописные горы» Крыма, чтобы посмотреть на каменную средневековую крепость. Ее выбили в скале, как предполагается, в VI веке. Понтийские греки создали дома в два этажа и целые кварталы, в которых могли жить и защищать Херсонес примерно две тысячи человек.

На втором месте оказалась Денисовская пещера на Алтае. Ее считают памятником археологии, «сопоставимым по значимости с пирамидами Египта». Такое название пещере было дано, вероятно, в честь аскета Дионисия, жившего в ней в XVIII веке.

На третьем месте — Воронцовская пещера в Сочи. Ее также признали самой длинной природной шахтой страны, так как длина прохода составляет почти 12 километров. Кроме того, что это самая большая система пещер на Кавказе.

Затем идет Капова пещера в Башкирии, известная благодаря наскальной живописи, сохранившейся со времен палеолита. На стенах есть изображения львов, слонов, лошадей и медведей, и каждому рисунку более 15 тысяч лет. В пещере также есть озеро, из-за чего дайверы часто приезжают в это место.

В пятерке лидеров также есть крымская Кизил-Коба, или Красная пещера. Ученые все еще не смогли полностью исследовать ее, так как «подземелья уходят на много уровней вниз». Благодаря туфу (горной породе) стены окрашены в разные желто-розово-красные оттенки. В лабиринтах пещеры проходят потоки подземных вод. Кроме того, там находится самый большой сталактит в Европе — его длина достигает восьми метров, а возраст оценивают примерно в восемь тысяч лет.

На шестой позиции — Кунгурская пещера на Урале. Ее ледяным наслоениям более 12 тысяч лет. На седьмое место авторы статьи поставили Кашкулакскую пещеру в Хакасии, которая считается священной среди шаманов.

Ранее глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг, в котором назвал самые красивые сохранившиеся каменные крепости России.