В Брянске состоится велопробег ко Дню российского флага

Массовый велопробег состоится в Брянске в честь Дня российского флага. Об этом сообщает местный портал Bryansk.news.

Пробег состоится в воскресенье, 22 августа, на территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. В ходе мероприятия велосипедисты, в частности, проедутся вокруг Кургана Бессмертия.

Отмечается, что сбор и регистрация участников начнется в 11 утра и продлится 40 минут, а старт велопробега запланирован на 12:15 по московскому времени. Организаторы пригласили на велопробег «всех, кто считает себя энергичным и спортивным, кто любит крутить педали и наполнять жизнь энергией».

Ранее в июне россияне устроили велопробег с резиновыми женщинами и стали героями видео. На размещенных в социальных сетях кадрах видно, как велосипедисты проезжают вдоль проезжей части в Ленинградской области. К спине каждого участника события прикреплена резиновая кукла.