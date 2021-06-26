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Россияне устроили велопробег с резиновыми женщинами и попали на видео

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В Ленинградской области россияне устроили велопробег с резиновыми женщинами и попали на видео. Запись очевидцев публикует в субботу, 26 июня, «Фонтанка».

В ролике показано, как велосипедисты проезжают вдоль проезжей части. К спине каждого россиянина прикрепили резиновую куклу. «Лишенные женской ласки велосипедисты притормозили поток машин на Новоприозерском шоссе», — прокомментировали инцидент в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По данным издания, участники двигались в сторону Лосево, где должен начаться заплыв по реке на резиновых женщинах Bubble Baba challenge.

Ранее стало известно, что спасатели вытащили из воды в японском городе Хатинохе необычную пострадавшую — куклу для утех в форме женского тела. На место вызвали аварийно-спасательную службу водолазов, пожарную команду с медиками и также полицию. В итоге оказалось, что это был не человек.

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