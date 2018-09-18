Вылавливание трупа из реки обернулось спасением секс-куклы

В австрийском городе Штайр, земля Верхняя Австрия, плывущую по реке надувную секс-куклу спутали с утопленником. Об этом сообщает издание Metro.

Бдительные прохожие заметили под мостом подозрительный предмет, напоминающий труп, и позвонили в полицию. Прибывшие стражи порядка не сумели определить природу находки и вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли восемь сотрудников пожарной охраны со спасательной машиной и баржей. Они выудили из воды причину переполоха, которая оказалась сдутой секс-куклой без одежды.

В 2002 году сообщалось, что в Мюнхене задержали мужчину, который, по утверждению соседей, втащил в дом несколько женских тел. Его подозревали в убийстве, однако при обыске вместо трупов в указанном свидетелями месте нашли резиновые куклы из секс-шопа.

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