Спасенная японскими водолазами женщина оказалась куклой для утех

Аварийно-спасательная служба водолазов, пожарная команда с медиками и полиция японского города Хатинохе спасли необычную пострадавшую, плавающую возле причала. Когда «тело» извлекли из воды, оказалось, это резиновая кукла для утех, сообщил портал Kotaku reported.

Блогер Нацуки Танака (Natsuki Tanaka) сняла необычное спасение и выложила кадры в микроблоге. Девушка была уверена, что снимает криминальную хронику с извлечением мертвеца, прибитого к берегу. «Но это была надувная кукла. Кто-то по ошибке позвонил властям, и на место прибыли полиция, пожарные и скорая помощь ради спасения секс-куклы из воды», — рассказала блогерша

Еще один пользователь Twitter, PowerSportsVoW, был свидетелем инцидента и посчитал его незаконной свалкой негабаритного мусора, что необычно в стране со строгими правилами утилизации отходов. Это не первый случай, когда выброшенную куклу для любви принимают за человека. Например, в 2018 году сообщалось, что нашли «тело» рядом с парком на юго-западе американского штата Огайо. Местные новости сообщили, что полиция обнаружила на месте секс-куклу в мешке для мусора.

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