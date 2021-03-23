Рыбак выловил в море гигантского «подводного монстра» с пугающе большой пастью

Рыбак из американского штата Орегон выловил в Беринговом море гигантскую угревидную зубатку и отпустил ее. Об этом сообщает портал LADbible.

39-летний Нейт Исак (Nate Iszac) рыбачил на Аляске в прибрежных водах острова Акутан, когда ему на крючок попалась рыба с пугающе большой пастью и острыми зубами. «Я уже видел таких раньше и знал, что они могут очень сильно укусить, так что мы вели себя осторожно», — рассказывает мужчина.

9 марта Исак опубликовал снимки с угревидной зубаткой на своей странице в Facebook. Пользователи сети отметили в комментариях, что на кадрах — самый настоящий подводный монстр. «Хорошо, что оно не укусило тебя, а то измельчители у этой штуки выглядят устрашающе», — писали юзеры.

Угревидная зубатка — вид морских лучеперых рыб семейства зубатковых. Она обладает хорошо развитыми челюстями и может прогрызть любые предметы. Угревидная зубатка почти не опасна для людей.

Ранее рыбаки выяснили в ходе эксперимента, что голова угревидной зубатки может существовать отдельно от туловища и рефлективно сжимать челюсти. На записи видно, как человек кладет алюминиевую банку в пасть рыбы, которая тут же прокусывает ее.