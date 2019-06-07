Отрубленная голова рыбы прокусила банку газировки

Рыбаки провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что голова угревидной зубатки может существовать отдельно от туловища и рефлективно сжимать челюсти. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Star.

На записи видно, как человек кладет алюминиевую банку в пасть рыбы, которая тут же прокусывает ее. Ролик был опубликован на сайте Reddit, где несколько тысяч пользователей уже успели посмотреть его. Они назвали рыбу чудовищем и признали, что не хотели бы встретиться с ним.

Угревидная зубатка обладает хорошо развитыми челюстями, поэтому способна прогрызть любые предметы. Этот вид рыб почти не представляет опасности для людей.

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