Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»

В американском штате Джорджия женщина нашла на пляже необычную рыбу. Об этом сообщает издание Daily Star.

Малеа Барроуз (Maleah Burrows) гуляла со своим ребенком на побережье острова Сейнт Саймонс. Издалека женщина заметила мертвую рыбу, лежавшую на песке. Она решила показать ее своему трехлетнему сыну, но когда они подошли ближе, то обнаружили, что зубы существа очень напоминают человеческие зубы.

«Я была в шоке, потому что никогда не видела ничего подобного!» — отметила американка.

Барроуз сфотографировала удивительную находку и показала своим друзьям, которые также сказали, что впервые встречают такую рыбу. На снимках видно, что в ее челюсти находится множество круглых зубов, расположенных в несколько рядов.

Найденная Берроуз рыба называется кейпкодским карасем, для которого характерны хорошо развитые зубы. Длина животного может достигать 76 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Америке женщина нашла на своем заднем дворе загадочное существо. Она отправила фотографии в комиссию по охране рыб и дикой природы Флориды, которая заявила, что это останки мертвого опоссума.

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