Четырехлетний мальчик вычислил пожирающего рыб подводного монстра

В английском городе Сканторп, графство Линкольншир, четырехлетний мальчик выловил с отцом каймановую черепаху, которая три года терроризировала местных рыб. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Три года рыбаки терялись в догадках, почему у пойманных в озере рыб повреждены хвосты. Недавно Коннор Броклсби (Connor Brocklesby) поехал с отцом на рыбалку к озеру Местерс недалеко от Сканторпа. Там он заметил на берегу пятикилограммовую черепаху и попросил отца поймать ее.

Предположительно, черепаха была чьим-то домашним питомцем и попала в озеро, когда хозяин решил от нее избавиться. Марк Грегори (Mark Gregory) из Дирекции рыбного промысла подчеркнул, что столкнулся с подобной особью впервые за 30 лет работы. «Когда Броклсби-младший нашел ее, я не мог в это поверить, — говорит Грегори. — Я даже не предполагал, что всему виной черепаха. Никогда в жизни не видел более агрессивного существа».

Каймановая черепаха — крупное животное с выпуклыми глазами, острыми челюстями и мощными когтистыми лапами. Черепаха известна своим агрессивным поведением. Она питается рыбой, падалью, водоплавающими птицами и водной растительностью. Отдельные особи весят до 30 килограммов. Каймановая черепаха распространена в Канаде и США.

В апреле сообщалось, что в озере английского города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, выловили мертвую пиранью, которая, предположительно, поедала уток. Рыбу заметила пара, которая гуляла вдоль берега озера. Супруги предположили, что найденная пиранья некогда была чьим-то домашним питомцем, но хозяева выбросили ее.

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