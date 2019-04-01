В Великобритании поймали поедающую уток рыбу

В английском боро (районе) Таррок, графство Эссекс, из водоема выловили 11-килограммового сома, якобы поедающего уток. Об этом сообщает издание BBC News.

Местные дети анонимно пожаловались на кровожадную рыбу. «Крупные рыбы действительно могут наброситься на дичь, поэтому мы рады избавиться от них, — заявил офицер Бен Норрингтон (Ben Norrington). — Агрессивные особи представляют угрозу для дикой природы».

Представители агентства по охране окружающей среды выловили сома из реки и переместили в полностью огороженное озеро.

Сомы могут вырастать до пяти метров в длину и весить до 400 килограммов. Они питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб. Известны случаи нападения на водоплавающих птиц и домашних животных.

В 2017 году сообщалось, что во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. Трое французов потратили около 30 минут, чтобы втащить сома на борт лодки. Они сделали фотографию и отпустили рыбу в естественную среду обитания.

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