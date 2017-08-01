Французские рыбаки выловили 80-килограммового сома

Во Франции троим рыбакам удалось выловить 80-килограммового сома длиной 2,46 метра. Об этом сообщает во вторник, 1 августа, РИА Новости.

Рыба попалась на крючок у берегов департамента Мозель на северо-востоке страны. «Утром в воскресенье мы приехали на рыбалку в области города Мец, на лодочке добрались до середины реки. У нас с собой были рыбки весом в 0,5-1,5 килограмма — для ловли на живца, чтобы увеличить шансы на большой улов», — рассказал корреспонденту агентства один из рыбаков Ренцо Чиалфи.

По информации издания, трое французов потратили около 30 минут, чтобы вытащить сома на борт лодки. После того, как мужчины сделали фотографии с уловом, то выпустили рыбу в естественную среду обитания.

В июле стало известно, что в Калининграде гигантский сом отогнал водолазов, занимающихся починкой Высокого моста.

Сомы могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

