В Англии нашли поедающую уток рыбу

В озере английского города Донкастер, графство Саут-Йоркшир, выловили мертвую пиранью, которая, предположительно, поедала уток. Об этом сообщает местная газета The Yorkshire Post.

Дэйви и Лиза Холмс (Davey and Lisa Holmes) обнаружили хищника в понедельник, 15 апреля. Пара гуляла вдоль берега озера и заметила на поверхности воды мертвую рыбу. «Дэйви удалось достать ее, однако, несмотря на увлечение рыбалкой, он не смог распознать ее вид», — рассказывает 37-летняя Лиза.

Британцы тщательно рассмотрели морское животное и заметили в его пасти несколько рядов острых зубов. «Мы прогуглили и выяснили, что это пиранья, — объяснила женщина. — Мы не могли в это поверить. Это не то, что ожидаешь найти в Донкастере». Супруги предположили, что найденная рыба некогда была чьим-то домашним питомцем, но хозяева выбросили ее.

Местные жители отметили, что накануне с озера пропали несколько уток, которые, по всей видимости, и пострадали от нападения хищника. «Мы пришли сюда в воскресенье, чтобы покормить уток, — заявила британка Тони Хупер (Toni Hooper). — Там плавал только один самец и две самки. Я разговаривала с другими жителями, они тоже заметили, что уток стало в разы меньше».

Пираньи обитают в водах Южной Америки. Их считают одними из самых кровожадных хищников.

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