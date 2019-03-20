Редкую 200-килограммовую черепаху нашли мертвой в Новой Зеландии

Особь вымирающего вида кожистых черепах (крупнейших морских черепах в мире) вынесло к берегам залива Пиджен, Новая Зеландия. Об этом сообщает местный новостной портал Stuff.

Инцидент произошел в понедельник, 18 марта, в небольшом городке Акароа. Местные жители обнаружили мертвую черепаху около 2,5 метра в длину и 1,8 метра в ширину, которая, по предварительным подсчетам, весит от 200 до 300 килограммов. Пресмыкающееся погрузили в пикап и отвезли в город Крайстчерч, по пути продемонстрировав школьникам.

Позже останки черепахи направят в национальный музей Новой Зеландии Te Papa, расположенный в Веллингтоне, где исследователи определят точную причину ее смерти. «Можем только предполагать, из-за чего она умерла. Этим займется Te Papa. Возможно, внутри нее найдут груду пластика», — заключил представитель департамента охраны природы Дерек Кокс (Derek Cox). По его словам, это третий случай обнаружения редкой кожистой черепахи за последние 12 лет его службы.

В среду, 20 марта, специалисты заморозили тело животного для последующей транспортировки.

В конце февраля сообщалось, что гигантскую черепаху, вид которой был признан вымершим более 100 лет назад, обнаружили на Галапагосских островах. Взрослую особь обнаружили в ходе экспедиции. До этого момента единственным фактом существования вида Chelonoidis phantasticus считалось подтверждение экспедиции Калифорнийской академии наук, сделанное в 1906 году.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!