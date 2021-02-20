Женщина нашла на берегу водоема похожее на доисторического монстра существо

Женщина из шотландского города Глазго нашла на берегу водохранилища в Сингапуре странное существо, похожее на доисторического монстра. Об этом сообщает издание Daily Record.

31-летняя Карен Литгоу (Karen Lythgoe) родом из Глазго, но сейчас живет в Азии. Она нашла на пляже около водоема останки странного создания, похожего на аллигатора.

«Несколько человек уже рассматривали его с дощатого настила, но было слишком далеко, чтобы понять, что это такое. Мы подумали, что это крокодил, но он выглядел как-то странно. Поэтому мы подошли поближе, чтобы лучше его рассмотреть», — сказала Литгоу.

По ее словам, создание выглядело как доисторический монстр. У него были крупные челюсти и зубы.

Еще один очевидец, 27-летний Имран Кассим (Imran Kassim), тоже подумал, что это хищная рептилия. «Оно выглядело как аллигатор, особенно учитывая, что часть его тела была съедена. Возможно, им полакомился какой-то счастливый варан», — сказал он.

Существо оказалось миссисипским панцирником — крупной пресноводной рыбой родом из США. Ее часто называют «живым ископаемым», потому что с биологической точки зрения панцирники сходны со своими древними предками.

Поскольку миссисипские панцирники не обитают на территории Сингапура, местные власти предположили, что кто-то держал рыбу дома в качестве питомца и выпустил ее в водохранилище, когда панцирник вырос слишком большим.

Миссисипские панцирники вырастают до 1,8 метра и могут весить более 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что странное существо, похожее на аллигатора, найдено на берегу водохранилища на Северном Кипре. Найденное создание оказалось миссисипским панцирником (atractosteus spatula), который весил 10 килограммов и был 112 сантиметров в длину.