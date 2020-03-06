Похожую на крокодила редкую рыбу обнаружили мертвой в пруду

Мертвый миссисипский панцирник найден в пруду американского поселка Рандор Тауншип, штат Пенсильвания. Об этом сообщает сайт телеканала 3 CBS Philly.

По данным Комиссии по рыболовству и лодкам штата, похожая на крокодила рыба родом из Мексиканского залива не смогла выжить в слишком холодной воде.

Редкую находку решили сохранить и использовать для образовательных целей.

«Ищете место, чтобы переселить своего редкого питомца? Наши парки — не лучший вариант, но позвоните нам, и мы постараемся вам помочь!» — написала администрация поселка в Facebook.

Каким образом рыба попала в пруд, неизвестно.

Миссисипские панцирники вырастают до 1,8 метра и могут весить более 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что жители Уэльса обнаружили на берегу реки мертвое загадочное существо, похожее на рыбу и крокодила одновременно — миссисипского панцирника. Представитель Королевского общества защиты животных от жестокого обращения заявил, что зоозащитники обеспокоены этими фотографиями.

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