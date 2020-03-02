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Похожее на крокодила загадочное существо вынесло на берег реки

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Жители Уэльса обнаружили на берегу реки мертвое загадочное существо, похожее на рыбу и крокодила одновременно. Об этом сообщает издание Daily Star.

Женщина по имени Клэр, фамилия которой не сообщается, рассказала, что ее сын-подросток обнаружил существо по дороге в школу. Он сразу позвонил матери, чтобы рассказать ей о находке. «Это животное было настоящим. Оно пахло и начало разлагаться», — сказала она.

Другой местный житель опубликовал фотографию существа, которое вынесло на берег реки, в Facebook, и пользователи начали спорить о том, к какому виду оно принадлежит. Некоторые предположили, что оно похоже на щуку, другие идентифицировали миссисипского панцирника — крупную рыбу родом из Северной и Центральной Америки.

Представитель Королевского общества защиты животных от жестокого обращения заявил, что зоозащитники обеспокоены этими фотографиями. «Много лет содержание миссисипских панцирников в неволе было запрещено. Это очень сложные в содержании животными, так как они могут вырастать очень большими, и их потребности в неволе остаются такие же, как и в дикой природе. К несчастью, хозяева часто выбрасывают экзотических животных, когда не могут обеспечивать их потребности», — сказал он.

Миссисипские панцирники вырастают до 1,8 метра и могут весить более 45 килограммов.

Ранее сообщалось, что в американском штате Оклахома рыбак поймал огромную аллигаторовую щуку. Длина рыбы составляла два метра, а вес — 77 килограммов.

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