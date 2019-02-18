Двухметровое существо вынырнуло из озера и вызвало переполох

Странное существо вызвало переполох в одном из парков в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 9 февраля на глазах сотрудника парка озера Байюнь. «Ее [рыбы] спина имела черный цвет и была похожа на черепашью, — рассказал он местным СМИ. — Потом показалась ее голова, и она выглядела как голова змеи». По его оценке, длина рыбы составляла не менее двух метров.

После этого на берегу поставили таблички, запрещающие заходить в воду, а сотрудники парка сосредоточились на поимке незваного обитателя водоема. Глава службы безопасности заявил, что о существе, которое завелось в озере, было известно и раньше, однако его не удавалось идентифицировать.

На четвертый день сотрудники парка вытащили из озера двух миссисипских панцирников длиной 1,2 метра и 0,9 метра. Они полагают, что рыбы могли заплыть в парк из реки Чжуцзян после поднятия шлюзов водохранилища в 2013 году.

Миссисипский панцирник считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Длина представителей этого вида может достигать трех метров, а вес — превышать 130 килограммов. Они водятся в Северной и Центральной Америке, однако время от времени их замечают за пределами естественного ареала обитания. В частности, миссисипских панцирников видели в Каспийском море, Индии, Гонконге и Сингапуре.

В ноябре 2018 года стало известно о странном морском существе, фотографию которого показала жительница новозеландского города Крайстчерч. У существа имелся длинный хвост с двумя придатками по бокам, когти на крыльях и острые зубы.

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