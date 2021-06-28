Пожарные сыграли в шашки под водой в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС из Екатеринбурга сыграли в настольную игру на дне озера и попали на видео. На соответсвующий ролик обратили внимание в издании «Екатеринбург Онлайн».

Сообщается, что пожарный и видеоблогер Антон Мальцев опубликовал видео в Youtube-канале «Дневник огнеборца», где показал, как он и его коллеги погружаются в воду карьера Лазурный, расположенного неподалеку от Нижнего Тагила.

На размещенных кадрах мужчины в боевках и касках, надетых поверх гидрокостюмов, играют в шашки на глубине 10,5 метра. «В огне мы бывали, в воде побывали, осталось еще только в воздухе побывать», — пошутил автор публикации, которая набрала больше восьми тысяч просмотров за день.

Ранее в июне россияне устроили велопробег с резиновыми женщинами и стали героями видео. В ролике показано, как велосипедисты проезжают вдоль проезжей части в Ленинградской области. К спине каждого россиянина прикреплена резиновая кукла.