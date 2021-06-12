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Пожарных инспекторов наделили правом проверять документы россиян

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В российское законодательство внесли поправки, наделяющие сотрудников государственного пожарного надзора (ГПН) МЧС правом проверять документы россиян. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о ситуациях, когда сотрудники МЧС проверяют сообщения о пожаре. Новые полномочия необходимы инспекторам для осуществления действий по оперативному установлению виновных в возникновении пожара.

Сотрудники госпожнадзора МЧС также смогут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, справки, документы при проверке заявлений и сообщений о преступлениях или в случае административных правонарушений, связанных с пожарами.

Ранее глава государства подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участков россиян. Как утверждается, газификация будет бесплатной и не будет зависеть от площади дома. Россияне, подавшие заявки, получат подключение в полном объеме до 2023 года. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключили. На население также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Оператором газификации станет компания «Газпром».

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