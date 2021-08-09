В Самаре стартовал марафон мероприятий к юбилею купца и художника Константина Головкина. Об этом пишет Sgpress.

Отмечается, что в декабре исполняется 150 лет со дня его рождения. «Преуспевающий купец, образованный и творческий человек, он сделал все что мог для развития родного города», — пишет издание.

В честь юбилея Головкина Самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры устроило марафон бесплатных экскурсий. В начале лета гиды проводили интересные пешие прогулки, на которые собиралось множество посетителей.

По словам краеведа, члена совета ВООПиК Людмилы Серых, она придумала интерактивную экскурсию для подростков. Также планирую этой осенью осуществить проект «12 лиц Головкина» в системе детских библиотек. «К юбилею выдающегося культурного и общественного деятеля в Самаре подготовлено несколько десятков мероприятий: выставки и арт-акции, лекции, экскурсии, научные конференции, велопробег, парусная регата и многое другое. Кроме того, в 2021 году будет установлен памятник Константину Головкину», — рассказала она.