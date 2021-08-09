В Екатеринбурге открылась выставка современных икон

В Ельцин-центре в Екатеринбурге можно будет посмотреть на современные иконы, выполненные в разных художественных стилях. На открывшейся выставке представлены святые, почитаемые одинаково католической и православной церквями, сообщает «Уральский меридиан».

Так, иконы выполнены в техниках темперной живописи, энкаустики, резьбы по дереву, мозаики и миниатюры. В проекте «Святые неразделенной церкви» приняли участие художники из 15 стран мира: России, Белоруссии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и других.

Святые неразделенной церкви — это проповедники, миссионеры и другие христиане, служившие до разделения церкви в 1054 году. «Среди множества имен нам знакомы лишь некоторые. Это, прежде всего, святой Патрик, просветитель Ирландии; отчасти священномученик Климент, Папа Римский, который был сослан в Крым и принял смерть в Херсонесе; косвенно знаком святитель Хуберт Льежский», — перечислил куратор выставки Сергей Чапнин. Он добавил, что Льежский косвенно знаком людям по этикетке ликера «Егермейстер», куда с икон перекочевал образ святого.

Кроме того, в экспозиции есть произведения, выполненные в стиле примитивизма. Один из представителей стиля — художник Андрей Бодько, который начинал свой путь с рисования граффити. Он придерживается каппадокийского направления живописи, которое зародилось в турецких пещерах. Чапнин отметил, что многие христиане влюбляются в эти святыни и десятилетиями ездят туда.

На выставке также можно увидеть иконы, посвященные женщинам-служителям и темнокожим мученикам. Экспозиция открыта до 5 сентября, посетить ее можно бесплатно.