В Грозном открылся бесплатный летний кинотеатр

В Грозном впервые открылся бесплатный летний кинотеатр под открытым небом. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Известно, что он располагается по проспекту имени А.А. Кадырова. Инициатором проекта стал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров. По его поручению специалисты оперативно обустроили площадку и установили всю необходимую технику.

«Кинопоказы под открытым небом для горожан будут совершенно бесплатными. Для самых юных зрителей в вечернее время будут также транслировать детские мультики и кинофильмы», — говорится в сообщении ведомства.

В июле стало известно об открытии первого кинотеатра для людей с инвалидностью в Нижегородской области. В 2020 году дзержинский клуб инвалидов «Вера» выиграл президентский грант на дорогостоящий проектор. В связи с этим сотрудники организации решили открыть кинотеатр для людей с ограниченными зрением и слухом. Фильмы будут сопровождаться субтитрами и тифлокомментариями (специалисты будут озвучивать происходящее на экране).