Городские власти уничтожили часть новой предполагаемой работы Бэнкси

В Великобритании заметили новое граффити, которое, скорее всего, создано уличным художником Бэнкси. Власти Лоустофта уже успели убрать лист гофрированного железа, который являлся частью работы, сообщает Daily Mail.

Новая работа Бэнкси появилась в парке Николаса Эверитта в английском городе Лоустофт в графстве Суффолк. На граффити изображены трое сидящих в лодке детей, между которыми виднеется надпись «Мы все в одной лодке» (We're all in the same boat). При этом судно выполнено из листа гофрированного железа.

Предполагается, что авторство работы принадлежит Бэнкси. Однако художник пока не подтвердил эти домыслы ни в своем Instagram, ни на официальном сайте, ни другим способом.

Спустя сутки после появления граффити в парке Николаса Эверитта местные власти убрали часть металлической лодки, поскольку боялись затопления. По словам городской администрации, конструкция перекрывала сток, при этом в данном районе ожидаются сильные осадки. Однако лодку обещают восстановить, когда погода наладится.

Предварительно, Бэнкси принадлежит еще одно граффити, найденное несколько дней назад около бывшего магазина электротоваров Лоустофта. На картине изображен ребенок, пытающийся что-то построить из песка, лежащего возле реальной стены. Фанаты Бэнкси ожидают, что он подтвердит авторство этих работ.

Ранее Бэнкси лишился прав на две своих работы из-за отказа раскрыть личность. Имеются в виду два граффити: «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком».