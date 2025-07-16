Кассир нашел среди сдачи редчайшую монету на 250 миллионов долларов

В США кассир заправки нашел редчайшую монету, стоящую 3,2 миллиона долларов

В США кассир заправки нашел среди сдачи редчайшую монету с изображением президента Джона Кеннеди, стоящую 3,2 миллиона долларов (249,6 миллиона рублей). Об этом сообщает Elcabildo.

Стив Уитмор подсчитывал дневную выручку, когда заметил среди мелочи странные 50 центов. Они отличались от других цветом. Уитмор обратился к нумизматам и выяснил, что к нему в кассу попал редчайший прототип 50-центовика с профилем Джона Кеннеди 1964 года.

Подобные монеты чеканят до сих пор, однако найденная Уитмором на 90 процентов состояла из чистого серебра. Особую ценность артефакту придает то, что он был создан вскоре после покушения на Кеннеди в ноябре 1963 года. В результате монета была продана с аукциона более чем за три миллиона долларов. «Мысль, что одна монета может стоить дороже всего моего бизнеса, была чем-то невероятным», — признался американец.

Теперь Уитмор призывает всех людей, работающих с мелочью, внимательнее относиться к монетам, которые проходят через их руки.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел уникальную англо-саксонскую монету VII века с изображением танцующего человека и безграмотной надписью. Ее буквы были похожи на латинские, однако слова оказались бессмысленными.

