Кладоискатель нашел в поле уникальную монету VII века с безграмотной надписью

В Великобритании нашли редчайшую монету VII века с безграмотной надписью

В Великобритании кладоискатель нашел уникальную англо-саксонскую монету VII века с изображением танцующего человека и безграмотной надписью. Об этом сообщает What's The Jam.

Редчайший артефакт обнаружили недалеко от города Норидж в графстве Норфолк. На одной стороне золотой монеты изображен танцующий человек с христианским крестом в руке, а рядом с ним помещен валькнут — символ из четырех пересекающихся треугольников, который ассоциируют с языческим богом Одином.

На обратной стороне монеты изображен символ похожий на крест, который в VII веке считался символом удачи. Кроме того, на монете нанесена надпись странными буквами, смысл которой ученым понять не удалось. Историк Адриан Марсден убежден, что отчеканивший монету мастер не знал грамоты. «Глядя на буквы, становится ясно, что тот, кто изготовил монету, был безграмотным. Они не очень-то похожи на латынь. Это просто какая-то лабуда, если честно», — сказал специалист.

Тем не менее Марсден назвал находку очень важной, так как она была изготовлена во времена, когда языческие верования в Восточной Англии начали уступать место христианству. На это, в частности, указывает смешение религиозных символов на монете. Кроме того, в монете очень высокое содержание золота — более 60 процентов. Она является самой ранней англо-саксонской монетой, найденной в Восточной Англии.

Ранее в Великобритании нашли 29 древнеримских монет на острове Англси. На монетах изображены императоры Адриан, который правил с 117 по 138 год нашей эры, и Септимий Север, находившийся на троне с 193 по 211 годы.