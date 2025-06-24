Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:55, 24 июня 2025Из жизни

Кладоискатель нашел в поле уникальную монету VII века с безграмотной надписью

В Великобритании нашли редчайшую монету VII века с безграмотной надписью
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В Великобритании кладоискатель нашел уникальную англо-саксонскую монету VII века с изображением танцующего человека и безграмотной надписью. Об этом сообщает What's The Jam.

Редчайший артефакт обнаружили недалеко от города Норидж в графстве Норфолк. На одной стороне золотой монеты изображен танцующий человек с христианским крестом в руке, а рядом с ним помещен валькнут — символ из четырех пересекающихся треугольников, который ассоциируют с языческим богом Одином.

На обратной стороне монеты изображен символ похожий на крест, который в VII веке считался символом удачи. Кроме того, на монете нанесена надпись странными буквами, смысл которой ученым понять не удалось. Историк Адриан Марсден убежден, что отчеканивший монету мастер не знал грамоты. «Глядя на буквы, становится ясно, что тот, кто изготовил монету, был безграмотным. Они не очень-то похожи на латынь. Это просто какая-то лабуда, если честно», — сказал специалист.

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019
Серебро со дна морского Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
Серебро со дна морскогоКак устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
26 марта 2021

Тем не менее Марсден назвал находку очень важной, так как она была изготовлена во времена, когда языческие верования в Восточной Англии начали уступать место христианству. На это, в частности, указывает смешение религиозных символов на монете. Кроме того, в монете очень высокое содержание золота — более 60 процентов. Она является самой ранней англо-саксонской монетой, найденной в Восточной Англии.

Ранее в Великобритании нашли 29 древнеримских монет на острове Англси. На монетах изображены императоры Адриан, который правил с 117 по 138 год нашей эры, и Септимий Север, находившийся на троне с 193 по 211 годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

    Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

    Раскрыта стоимость роскошного образа стилиста Рогова

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Россия снизила экспорт электроэнергии в соседнюю страну

    Туристка упала в каньон с названием «Конец света», три дня выживала в одиночку и спаслась

    Российский суд признал украинское псевдорелигиозное движение «Аллатра» экстремистским

    Юлия Ковальчук сделала заявление о третьем ребенке

    Пропавшая без вести женщина сама сдалась полицейским спустя год после исчезновения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости