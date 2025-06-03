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16:29, 3 июня 2025Из жизни

Кладоискатели нашли 29 древнеримских монет на острове

Британские кладоискатели нашли самый большой клад римских монет в истории Англси
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Max Zvonarev / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании двое кладоискателей нашли 29 древнеримских монет на острове Англси. Об этом пишет North Wales Live.

Клад возрастом около двух тысяч лет обнаружили Крис Эванс и Джеймс Фрейзер. Они проверяли с металлоискателями поле на юге острова в середине мая и наткнулись на серебряный динарий. После этого удалось найти еще 28 таких монет на участке площадью десять квадратных метров. На монетах изображены императоры Римской империи Адриан, который правил со 117 по 138 год нашей эры, и Септимий Север, находившийся на троне со 193 по 211 годы.

Некоторые динарии оказались сломаны. Кладоискатели предположили, что их могли рассечь плугом во время распашки поля. Эванс заявил, что это самый большой клад древнеримских монет в истории Англси. Партнеры надеются, что где-то рядом находится захоронение, и удастся обнаружить еще больше монет.

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Как пишет North Wales Live, в декабре 2024-го Эванс и Фрейзер уже находили крупный клад на острове. Тогда они откопали 436 средневековых монет на северо-западе Англси.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила металлический клад с монетами и антиквариатом во время уборки парка. Она нашла коллекционные монеты, карту и пулю времен Гражданской войны в США.

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