Садовница нашла в парке клад с монетами и пулей

В США садовница нашла клад с монетами и антиквариатом во время уборки парка

В США женщина обнаружила металлический клад с монетами и антиквариатом во время уборки парка. Об этом сообщает The New York Times.

46-летняя садовница Келли Уэйкфилд нашла сокровище в парке города Сент-Олбанс, штат Вермонт. Женщина встряхнула коробку и услышала звон: внутри оказались коллекционные монеты, карта, пуля времен Гражданской войны в США и записка от автора книг-квестов Майкла Клоэрти О’Коннелла. Сокровища пока не оценены, но, по словам их первоначального владельца, общая стоимость спрятанных сундуков превышает 100 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей).

О’Коннелл, автор книг «Сокровища Леди Свободы» и «Охота за сокровищами Райли», вложил в проект часть своих пенсионных накоплений. Он спрятал несколько сундуков в разных штатах, оставив подсказки в своих произведениях. Десять сундуков уже нашли, но Уэйкфилд пока единственная решилась в этом признаться.

Садовница призналась, что планирует продолжить поиски. Автор же надеется, что его проект вдохновит американцев изучать историю страны перед 250-летием независимости США в 2026 году.

Ранее пожилой кладоискатель из Великобритании нашел 67 древних монет на лугу в графстве Дорсет. 90-летний мужчина, который пожелал сохранить анонимность, обнаружил клад еще в апреле 2022 года. Он рассказал, что решил пройтись с металлоискателем по полю в районе города Кранборн.

