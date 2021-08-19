В Новосибирской области появится «мини-Алтай»

Сельский экопарк «Хомутина» появится в Маслянинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) по внутреннему туризму Виктор Данн, передает «Российская газета».

«Экопарк сможет принимать четыреста тысяч туристов в год. По природному ландшафту это наш мини-Алтай, но доехать до него можно за два часа, тогда как до Алтая добираться не менее шести», — рассказал Данн.

Как отмечается, парк планируют открыть к 2024 году. Там появятся глэмпинги и современная инфраструктура для занятий спортом, в том числе зиплайны, также будет работать точка сплавов по реке. Предполагается, что на территории можно будет проводить фестивали. Кроме того, гости смогут познакомиться с сельским бытом и приобрести продукты местного производства.

Проект уже получил поддержку со стороны Министерства сельского хозяйства России и областного правительства. Его реализация будет проходить на принципах государственно-частного партнерства. По подсчетам экспертов, затраты на проект составят несколько десятков миллионов рублей.