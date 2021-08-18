Дагестан запустил первый в России туристический маршрут на ГЭС

Чиркейская гидроэлектростанция в Дагестане открылась для туристов

Первый в России туристический маршрут на ГЭС открыли в Дагестане. Об этом пишет РИА-Новости.

Компания «Русгидро» запустила экскурсии по Чиркейской гидроэлектростанции. В ближайшее время туристы смогут посетить станцию энергохолдинга, а также больше узнать о производстве «зеленой» электроэнергии.

Первые посетители ГЭС увидели машинный зал, сбросной канал станции, и побывали на гребне самой высокой — 232,5 метра — в России арочной плотины, возведенной в глубоком горном ущелье.

«Я искренне рад, что люди, мечтающие посетить гидроэлектростанцию, смогут разделить с работниками "Русгидро" гордость за гений инженерной мысли, труд тысяч энергостроителей и промышленную мощь страны», — сообщил на церемонии открытия председатель правления — генеральный директор компании Виктор Хмарин.

По данным «Русгидро», каждый третий киловатт электроэнергии, который потребляется в Республике Дагестан, вырабатывается на гидроэлекростанции. Чиркейская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе, по высоте плотина уступает лишь Саяно-Шушенской ГЭС.

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