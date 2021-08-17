Названы самые популярные граффити-маршруты России

31 процент россиян назвали Санкт-Петербург лучшим отечественным направлением для экскурсионных маршрутов по уличному искусству. Об этом стало известно из опроса в социальных сетях, который провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru — результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

По мнению 19 процентов респондентов, самые впечатляющие граффити можно увидеть в Нижнем Новгороде. Также популярностью пользуется стрит-арт Екатеринбурга и Тулы — его отметили поровну по 11 процентов опрошенных.

Восемь процентов россиян упомянули уличное искусство Краснодара. Перми, Красноярску и Москве отдали свои предпочтения по шесть процентов респондентов. Последнюю строчку рейтинга занял Оренбург, который выбрали три процента пользователей.

Ранее в июле двое художников из Тюмени «превратили» стены гаражного кооператива в галерею современного искусства. В рамках фестиваля граффити «Морфология улиц» Антония Лев нарисовала воздействующие на органы чувств предметы, а художник Валентин 5307 попытался изобразить звуки, присвоив каждому свой цвет.