Россиянам назвали 10 самых популярных городов страны для путешествий в августе

В августе россияне чаще всего бронировали жилье в Санкт-Петербурге, Севастополе и Ялте

В августе Санкт-Петербург назвали самым популярным российским городом для путешествий внутри страны, второе место занял Севастополь, третье — Ялта. Об этом говорится в материале сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Так, по сравнению с июлем прирост спроса на культурную столицу среди россиян составил 36 процентов, а средняя стоимость ночи в отелях колеблется в районе трех тысяч рублей.

Отмечается, что в Крыму рост спроса выше — в Севастополе число бронирований жилья увеличилось на 43 процента, в Ялте – на 95 процентов. Средняя стоимость аренды жилья в этих городах составила 3,1 тысячи рублей и 3,8 тысячи рублей соответсвенно.

Кроме того, в десятку востребованных городов попал Владивосток, обогнав по ценам на размещение остальные населенные пункты (около 3,9 тысячи рублей за ночь). В августе путешественники бронировали там жилье на 88 процентов чаще. По словам генерального директора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, это связано с интересом граждан к «условно нетрадиционным» направлениям.

В топ-10 городов также вошли Сочи, Казань, Евпатория, Москва, Нижний Новгород и Краснодар.

Ранее в августе россиянам предложили альтернативные черноморским курортам отечественные направления, куда можно отправиться в сентябре. Так, эксперты отметили заинтересованность туристов поездками на Алтай, Домбай и Валдай. Стоимость жилья в этих регионах начинается от 800 рублей в день.