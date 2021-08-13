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Россиянам предложили альтернативные черноморским курортам направления в сентябре

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Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Россиянам предложили альтернативные черноморским курортам направления внутри страны, в которые можно отправиться в сентябре. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

На основе данных бронирований жилья для отдыха в начале осени, специалисты выяснили, что больше всего туристов в сентябре запланировали путешествие в село Узненю, республика Алтай. Стоимость ночи проживания начинается от четырех тысяч рублей. На втором месте Домбай — в гостиницах Северного Кавказа можно остановиться в среднем за 800 рублей в день.

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Популярным и самым дорогим направлением оказался Валдай — средняя стоимость проживания в отеле составляет восемь тысяч рублей, в Петрозаводске — 2,9 тысячи рублей за ночь, в Горячем Ключе — 1,7 тысячи рублей за ночь. Также россияне заинтересовались поездками в Воронеж, Уфу, Саратов, Москву и Ростов-на-Дону.

Ранее в августе россиянам назвали самые популярные направления для путешествия выходного дня — рейтинг возглавили Севастополь и Анапа. Забронировать жилье в этих городах можно за 2,9 и 1,9 тысячи рублей соотвественно. Высоким спросом пользуются также другие курорты Крыма и Краснодарского края — Гагра, Бахчисарай, Красная поляна, а также столица Кубани, Краснодар.

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