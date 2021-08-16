Названы три российских региона с самым большим туристическим потенциалом

Хакасия, Якутия и Чечня стали наиболее привлекательными регионами для туризма в России

Хакасию, Якутию и Чечню назвали тремя регионами с самым большим туристическим потенциалом. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании КБ «Стрелка».

Так, эксперты оценивали направления, исходя из отзывов путешественников в социальных сетях и на сайтах-агрегаторах, а также объема турпотока.

Города разделили по нескольким категориям — материальное наследие (архитектура, памятники), нематериальное (кулинария, язык, традиции), природа, событийная программа, технологии и туристическая инфраструктура.

Согласно методологии, в тройку наиболее привлекательных для туристов российских регионов вошли те субъекты, поездка в которые для многих приравнивается к путешествию в другую страну. Пользователи сети нередко отмечают самобытность и местный колорит республик.

Тем не менее, несмотря на положительные отзывы, туристический поток в Чечню, Хакасию и Якутию невысок — по словам экспертов, многие не воспринимают данные регионы как самостоятельные направления для путешествий.

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