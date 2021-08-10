В России выбрали самую красивую деревню

Село Овсище в Вышневолоцком районе Тверской области признали самой красивой деревней России. Об этом пишет «Российская газета».

Соответствующее решение приняла Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России». Отмечается, что Овсище выбрали благодаря расположенной в ней деревянной усадьбе дворян Милюковых, построенной на рубеже XVIII-XIX веков.

Полотна известных художников с изображением усадьбы выставлены в Третьяковской галерее в Москве и в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Каждый год в селе проходит праздник «Один день в русской усадьбе», который включен в туристические маршруты по Тверской области. Для посетителей организовывают театральные постановки, мастер-классы, выставки и дегустацию фирменного овсищенского киселя.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон о создании сельского туризма. Новый формат поездок позволит поближе познакомиться с традиционным укладом жизни в селах и деревнях, а также местными объектами культурного наследия.