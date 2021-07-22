В Чувашии построят первую в России агрошколу

В деревне Кашмаши Республики Чувашия построят первую в России агрошколу. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, ученики будут изучать овощеводство, цветоводство, ландшафтный дизайн, а также получат более углубленные знания в биологии и химии — для этого школу обеспечат необходимым оборудованием.

Кроме того, для практических занятий в распоряжение школьников предоставят овощехранилище, резервуар для воды, малогабаритный трактор и теплицу.

Также агрошкола реализует индивидуальные программы повышения квалификации и переподготовки совместно с Чувашским государственным аграрным университетом и Ядринским агротехническим техникумом.

«Наша задача воспитать в ребенке рачительное отношение к земле, дать ему те знания, которые смогут пригодиться в дальнейшем вне зависимости от того, какую профессию он выберет», — заявил первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин.

Ранее в июле стало известно, что в России официально появится сельский туризм. Такой формат позволит поближе познакомиться с традиционным укладом жизни в селах и деревнях, местными объектами культурного наследия, узнать больше о работе фермерских хозяйств и даже принять участие в сельхозработах на безвозмездной основе.