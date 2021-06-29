Осенью 2021 года на ферме в Ставропольском крае начнут разводить буйволов. Об этом сообщает ТАСС.

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства края Владимир Ситников пояснил, что на предприятии в Александровском округе будут содержать около 500 животных. По его словам, проект будет направлен на развитие туристического потенциала территории. «Будем видеть, как животное доится, содержится, как идет производство сыров, масла и так далее», — отметил Ситников.

Он заявил, что проект уже стартовал, а вопросы, связанной с землей, решены. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства добавил, что в России нет аналогичных проектов, и выразил надежду, что «в конце сентября поголовье будет находиться уже на новой ферме».

Уточняется, что ежегодно предприятие будет производить более 705 тысяч тонн молока. Также там планируют выпускать и другие продукты: сыр, сливки, масло, мацони и моцареллу.