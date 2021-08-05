Редкие ретро-автомобили прибыли в Крым для туристического пробега

В Крыму в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» проходит туристический пробег ретро-автомобилей. Об этом сообщает местный портал «Информер».

Мероприятие продлится в период с 27 июля по 10 августа. Известно, что оно проводится краснодарским отделением Русского географического общества при поддержке музея автомобилей МОСТ и сообщества Mad Buckets для привлечения внимания к автомобильному туризму по России.

Так, в город прибыло более 20 редких машин. «На Ай-Петри собрались люди, для которых автомобили — не средство передвижения, а произведение искусства. Красота и история в каждой детали», — обратилась к гостям и участникам события глава администрации Ялты Янина Павленко.

В июле стало известно, что по Уфе начнут ходить ретро-трамваи в честь 450-летия города. Известно, что начало поставок пяти транспортных средств, созданных на основе модели 71-415, запланировано на 2022 год. Длина вагона ретро-трамвая составляет 16,5 метра, в нем предусмотрено 38 пассажирских мест.