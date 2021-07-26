В Ростовской области состоится пробег ретро-автомобилей

В Ростовской области в рамках проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» стартует туристический пробег ретро-автомобилей. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Ростовской области.

Мероприятие продлиться в период с 27 июля по 10 августа. Известно, что оно проводится краснодарским отделением Русского географического общества при поддержке музея автомобилей МОСТ и сообщества Mad Buckets для привлечения внимания к автомобильному туризму по России.

Так, 28 июля Ростов первым примет участников автопробега, маршрут которого также пролегает через Москву, Геленджик, Крымск, Ялту, Севастополь и Щелкино.

Помимо этого, на улице Левобережная для жителей и гостей города состоится выставка ретроавтомобилей.

Ранее в июле стало известно, что по Уфе начнут ходить ретро-трамваи в честь 450-летия города. Известно, что начало поставок пяти транспортных средств, созданных на основе модели 71-415, запланировано на 2022 год. Длина вагона ретро-трамвая составляет 16,5 метра, в нем предусмотрено 38 пассажирских мест.