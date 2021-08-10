В Казани появятся семь гигантских граффити

В Казани к Дню Республики Татарстан фасады семи домов украсят гигантскими граффити. Их выполнят художники со всего мира. Об этом сообщается на официальном сайте министерства по делам молодежи региона.

Отмечается, что фестиваль «Культурный код» начнется 14 августа и продлится более двух недель. Итоговые работы продемонстрируют в День Республики, 30 августа. «В общей сложности художники "Культурного кода" создадут семь муралов. Это огромные граффити, на которых будут изображены абстрактные картины на тему связи поколений, а также творческие интерпретации событий нашего времени», — анонсировала руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Отмечается, что зрители смогут посмотреть на будущие муралы на церемонии открытия. Организаторы с помощью проектора выведут рисунки на фасады домов по улицам Абсалямова и Четаева.

Ранее сообщалось, что иркутская художница Татьяна Закирова превратит подземные переходы города в арт-объекты. Девушка планирует нарисовать там яркие граффити от пола до потолка.