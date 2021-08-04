Иркутская художница превратит подземные переходы города в арт-объекты

Иркутская художница Татьяна Закирова превратит подземные переходы города в арт-объекты. Девушка планирует нарисовать там яркие граффити от пола до потолка, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что в прошлом году из-за грибка коммунальщики закрасили изображение Михаила Лермонтова у торгового центра «Лермонтов». В этом году Закирова решила нанести там новый рисунок — изображение морских волн. Портрет поэта художница также обещает вернуть на стены перехода.

Кроме того, в «подземке» у института МВД появится лес флуоресцентных грибов, напоминающих проблесковый маячок автомобилей полиции, а переход у станции Академической превратится в подводное царство с железной дорогой.

К проекту Закировой подключились и другие художники.

Ранее сообщалось, что фонды Астраханской картинной галереи имени Догадина пополнились 23 работами на тему дружбы и объединения народов, созданных художниками из республик СССР. Сейчас картины готовятся к экспонированию. Они будут представлены публике в конце 2021 года.