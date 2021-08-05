Жители столицы Башкирии придумают главный арт-объект для нового сквера

Жителям столицы Башкирии предложили придумать арт-объект «Первому учителю», который планируется разместить в новом сквере на улице Зорге. Поделиться своим вариантом изображения могут не только взрослые, но и воспитанники детсадов, школ и учреждений дополнительного образования, уточняет ИА «Башинформ».

При оформлении идей допускается использование любых средств, начиная от гуаши и заканчивая фломастерами с карандашами. Единственное условие — изображение должно вписываться в концепцию нового уфимского сквера.

Тем, кто решит вынести на обсуждение свой вариант, необходимо не только выслать заявку и проект арт-объекта, но и проект его размещения с архитектурной привязкой к месту расположения. Кроме того, понадобится составить пояснительную записку и обосновать свою задумку.

Отмечается, что прием заявок через Центр детского технического творчества «Биктырыш» будет осуществляться до 21 августа. Передать свои проекты можно как с помощью электронной почты, так и лично. Итоги конкурса планируется подвести с 22 по 25 августа.

Ранее сообщалось, что иркутская художница Татьяна Закирова превратит подземные переходы города в арт-объекты. Девушка планирует нарисовать там яркие граффити от пола до потолка.