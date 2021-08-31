В заповеднике «Бастак» впервые заметили дальневосточного кота

В природном заповеднике «Бастак», расположенном недалеко от Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО), с помощью фотомониторинга специалисты впервые заметили новый вид кошачьих — им оказался дальневосточный кот. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На протяжении почти десяти лет в заповеднике ведется наблюдение за животными. В кластере «Центральный», когда специалисты проверяли фотоловушку, и был зафиксирован новый обитатель. Ранее дикого кота встречали только в кластере «Забеловский».

Таким образом, сейчас в центральной части природоохранной зоны проживает несколько видов кошачьих: рысь обыкновенная, дальневосточный кот и тигр.

Ранее стало известно, что в Центре спасения диких животных в Приморье после реабилитации выпустили на свободу краснокнижного лесного кота, попавшего в капкан при охоте на курицу. По данным специалистов, «злейшей пациент» прошел ветеринарный осмотр и оказался здоровым.

Лесной, или дальневосточный, кот считается северным подвидом бенгальской кошки. Он обычно больше домашних питомцев. Его длина тела составляет около 80-90 сантиметров, а хвоста — 35-37 сантиметров. Масса животного равна примерно шести килограммам. Его окрас отличается от обычных кошек: на серо-желтой шерсти преобладают темно-рыжие пятна. Такой вид распространен на юге Дальнего Востока и в восточной части Китая. В основном его можно встретить на заповедных территориях. Лесной кот считается редким и краснокнижным видом животных, обитающих в Приморье.