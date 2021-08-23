Тигрица переправилась через горную реку в Приморье и попала на видео

В заповеднике Приморья походка тигрицы во время речной переправы попала на видео

В Сихотэ-Алинском заповеднике тигрица устроила переправу через горную реку. В тот момент, когда шла по упавшему дереву, она попала на видео. Запись принадлежит «Амурскому тигру», опубликовавшему ее на своей странице в Instagram.

По данным центра, видео было сделано еще в июне 2018 года на реке Серебрянка в Приморье. У тигрицы есть кличка Принцесса. В ролике продемонстрировано, как животное неспешно идет по природному мосту, перебираясь с берега на берег. Затем она на секунду останавливается, посмотрев в объектив камеры, и прыгает вверх.

В подписи к видео специалисты заявили, что Принцесса не намочила ни одной лапы.

Подписчики оценили тигриную походку и написали об этом в комментариях. «Уж сколько величия и грации в этой большой полосатой кошке! Невероятная красавица. Природа — истинный творец красоты», «Какое же это совершенство!», «Какая великолепная координация!», «Большая кошка, но все такая же грациозная. Загляденье!», «Можно смотреть бесконечно на это грациозное великолепие», — отметили пользователи сети.

Ранее работник Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае встретил тигра, которого ранее не видели на этой территории. По словам госинспектора Николая Рыбина, он просматривал фотоловушку, когда заметил хищника, отличавшегося окрасом от вида местных кошек. За новым самцом продолжают следить специалисты.