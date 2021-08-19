В Сихотэ-Алинском заповеднике заметили нового тигра

Работник Сихотэ-Алинского заповедника в Приморском крае встретил тигра, которого ранее не видели на этой территории. Об этом сообщает PrimaMedia.

Госинспектор Николай Рыбин собирал данные с фотоловушек и увидел хищника, чей окрас отличался от вида местных кошек. «Молодой самец тигра шел навстречу по накатанной дороге. Заметив меня, ненадолго остановился и стремительно удалился обратно. Таким образом, животное продемонстрировало умение избегать людей, что является нормой для амурского тигра», — отметил Рыбин.

Научные сотрудники подтвердили, что животное забрело в заповедник впервые. Они продолжают наблюдать за ним, использую фотоловушки. Директор заповедника Светлана Сутырина пояснила, что новую особь заметили на территории, где обитает тигр под номером 75. «Интересно, как этот самец встретит молодого. Зимой такому же молодому тигру очень крепко досталось от 75-го», — добавила она.

Сихотэ-Алинский заповедник — крупнейшая и ключевая федеральная особо охраняемая природная территория в ареале краснокнижного амурского тигра. Уточняется, что на его территории обитает 20 особей.