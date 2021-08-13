Тигры устроили яростную драку за территорию на глазах у туриста

Два тигра в индийском национальном парке Нагарахол, штат Карнатака, устроили драку на глазах у туриста. Ролик с животными опубликовал пользователь Twitter Б.С. Суран (B.S. Suran).

Мужчина был в парке на экскурсии в начале августа и снял видео на мобильный телефон. На записи видно, как два бенгальских тигра в джунглях подходят друг к другу и внезапно вступают в ожесточенную схватку.

По данным специалистов в сфере лесного хозяйства, чаще всего причиной стычек тигров становятся территориальные споры.

Ранее сообщалось, что два тигра подрались за территорию в индийском тигрином заповеднике Канха, штат Махараштра. Животные яростно рычали и дрались на глазах у посетителей парка.

