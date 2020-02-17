Погоня разъяренного тигра за испуганными туристами попала на видео

Тигр в джунглях индийского штата Чхаттисгарх погнался за автобусом с туристами из-за торчащей из транспортного средства занавески. На видео погони обратило внимание издание Daily Mail.

В пятницу, 14 февраля, участники сафари в предместьях Райпура ехали на автобусе и увидели двух дерущихся посреди дороги тигров. Когда автобус подъехал близко, одно из животных заметило торчащую из автобуса занавеску, отвлеклось от драки и погналось за транспортным средством. Второй тигр скрылся с места боя.

Когда разъяренный тигр начал атаковать автобус, туристы закричали, чтобы водитель ускорился. В это время их гид взял камеру и снял на видео встречу с животным. Тигр оказался в опасной близости от них. Испуганные туристы кричали и фотографировали его. Автобус разогнался и оторвался от преследователя.

После публикации видео гид и водитель автобуса были уволены с работы. «По нашим предварительным данным, видео было снято гидом. Гиды и водители должны обеспечивать безопасность животных и посетителей во время сафари, но эти два сотрудника проигнорировали протокол», — сказала руководитель отдела сафари лесного департамента штата М Мерси Белла (M Mercy Bella). «Вместо того, чтобы ускорить транспортное средство, они должны были ждать и позволить ситуации нормализоваться», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что автобус насмерть сбил амурского тигра, который является одним из самых редких хищников на планете. Прибывшие на место столкновения инспекторы охотнадзора увидели следы животного, уходящие в лес, а позже нашли тело молодого самца.

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