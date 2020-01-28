Тигры в зоопарке разрывали визжащих поросят на потеху публике

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Смотрители Тигриного зоопарка Сирача на востоке Таиланда устроили публичное кормление тигров живыми поросятами на потеху публике и получили предупреждение об отзыве лицензии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Внимание защитников природы привлекло снятое в субботу, 25 января, видео, на котором двух поросят сажают в клетку к тигрице по кличке Саймаи. Хищница сначала смотрит на своих будущих жертв, а затем вонзает когти в одного из визжащих поросят и кусает его за спину. Посетители утверждают, что после этого тигрица разорвала добычу и съела ее.

На знаке, который установлен возле клетки с тигрицей, сказано, что Саймаи росла на свином молоке.

Видеозапись привлекла внимание общественности, и в воскресенье, 26 января, в зоопарк пришли чиновники из организации по защите животных. Они предупредили, что могут отозвать лицензию у зоопарка, если он продолжит убивать животных на потеху публике.

Директор по сохранению дикой природы Падет Лайтонг (Padet Laithong) заявил: «После получения сообщений от посетителей мы немедленно отправились в зоопарк Сирача, чтобы остановить издевательство над животными. Если зоопарк продолжит проводить жестокие шоу с участием тигров, его закроет Департамент национальных парков».

В зоопарке сообщили, что и раньше сажали поросят в клетки к тиграм, и не получали жалоб. Администрация пообещала отменить публичные кормления.

Ранее сообщалось, что активист из столицы Судана Хартума обнаружил пять истощенных африканских львов в частном зоопарке. Из-за охватившего страну тяжелого экономического кризиса животные неделями не получали достаточного количества пищи, были лишены медицинской помощи и обречены на голодную смерть.

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