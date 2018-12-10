Истощенный слон «разбил сердца» посетителей тайского зоопарка

dailymail.co.uk

В тайском зоопарке один из посетителей снял на видео истощенную слониху, выполняющую трюки. Как сообщает издание Daily Mail, гости зоосада не в первый раз жалуются на плачевное состояние животных.

Ролик был снят в пятницу, 7 декабря, в провинции Самутпракан посетителем местной крокодиловой фермы и зоопарка. На видео слониха, у которой выпирают кости, показывает трюки — балансирует на тумбах и ходит по узким трубам. Снявший ролик мужчина, пожелавший остаться неизвестным, обеспокоился состоянием животного: «Слониха выглядела худой и слабой. Мне было жаль ее. Мне кажется, ей нужна помощь». Он добавил, что не хочет сказать ничего плохого о самом зоопарке, предположив, что у администрации могут быть проблемы с финансированием, но призывает людей самим помочь слону.

Материалы по теме Нашли стрелочника Люди отстреливают и разделывают животных на глазах у детей. Им все сходит с рук

По словам местных жителей, некогда популярный зоопарк стремительно теряет посетителей. Несмотря на это, персонал заведения каждый день заставляет животных показывать трюки. «Когда-то туристы приезжали сюда автобусами, а теперь здесь тихо. Я беспокоюсь о животных», — отметил живущий неподалеку таец по имени Плой (Ploy).

На туристическом сайте TripAdvisor у зоопарка всего одна звезда из пяти. Посетители пишут, что выходят из зоопарка «с разбитым сердцем» из-за плохого состояния животных. Одна из посетительниц написала, что «несколько раз за день плакала» после визита в зоосад.

Представитель зоопарка заявил, что у животных нет никаких проблем со здоровьем: «Все слоны здоровы. Никто из них не истощен. Они все хорошо едят и каждый день выступают».

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!