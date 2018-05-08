Слепую львицу признали «генетическим недоразумением» и бросили умирать

Посетители пожаловались на филиппинский зоопарк за жестокое обращение с львицей по кличке Лика. Как сообщает Daily Mail, слепое животное содержат в неподходящих для него условиях.

На плачевное состояние хищника обратила внимание одна из туристок, посетившая зоосад в городе Маасин. По ее словам, львицу с врожденной слепотой объявили «генетическим недоразумением» и оставили умирать. Пятилетняя Лика содержится в грязном вольере шириной около метра.

«Я спросила у персонала, почему ее так содержат, а они объяснили все тем, что она генетическое недоразумение. Она выглядела покинутой и печальной», — рассказала женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Сотрудники зоопарка также объяснили ей, что денег на улучшение условий не хватает, но туристка не сочла эти слова достаточно убедительными.

Представитель зоопарка заявил, что Лика здорова и нормально питается, а также отметил, что всех животных с проблемами со здоровьем осматривает ветеринар.

В январе представители шведского зоопарка сообщили, что за последние шесть лет усыпили девять здоровых львят, так как не смогли их содержать. Это вызвало резкую критику зоозащитников.

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