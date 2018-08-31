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Пять гималайских медведей более 20 лет терпели пытки в ржавых клетках

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Во Вьетнаме пять гималайских медведей освободили из неволи после 21 года заточения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Животных десятилетиями держали в ржавых клетках в небольшом городе Митхо на юге страны. Владелец фермы регулярно извлекал у них желчь посредством болезненной процедуры.

Медведей освободили сотрудники организации Animals Asia, которые уже больше 20 лет борются с разведением медведей на фермах. У животных взяли анализы шерсти, крови, мочи и кала, чтобы выявить все возможные заболевания. Предварительный осмотр показал, что они страдают от кариеса и артрита. Животных отправили в реабилитационный центр на другой конец страны в национальный парк Тамдао.

«Они больше никогда не окажутся за решеткой. Это очень важный шаг в нашей работе по освобождению животных с ферм. Для этих невинных медведей наступил новый день, в котором они смогут, наконец, насладиться свободой», — заявила основательница организации Джилл Робинсон (Jill Robinson).

Несмотря на то, что фермы по производству медвежьей желчи объявили вне закона в 1992 году, нелегальный бизнес все еще существует. Фермеры используют лазейку в законе и держат медведей как питомцев.

Медвежья желчь содержит урсодезоксихолевую кислоту, которая считается сильнодействующим лекарством в традиционной восточной медицине. Также ее добавляют в энергетические напитки, зубную пасту и шампуни.

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